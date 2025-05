Tutti a disposizione, come sottolinea Libero: "Inzaghi può sorridere perché per l'occasione potrà contare sull'intera rosa a disposizione, un'eccezione che si è verificata ben poche volte in questa usurante e lunghissima annata: solo due volte in un anno intero (contro Milan e Napoli), infatti, Inzaghi ha potuto affidarsi all'undici che molto probabilmente scenderà in campo questa sera contro il Psg, quindi con Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez".