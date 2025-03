Nel classico pagellone del lunedì, il Giornale analizza l'ultimo turno della Serie A. Voto insufficiente per l'Inter (5,5) reduce dal pareggio del Maradona contro il Napoli. Questa la motivazione: "Che iniziare il cruciale mese di marzo con la sfida scudetto e l’andata degli ottavi di Champions non sarebbe stato semplice se lo immaginavano in molti. Pochi, però, si aspettavano di vedere i nerazzurri così in crisi dal punto di vista fisico e mentale. Fin dalle prime battute, l’undici di Inzaghi ha sofferto parecchio l’aggressività del Napoli, riuscendo a colpire solo sporadicamente in contropiede".