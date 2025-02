L'Inter è tornata prima. Il Como ha battuto il Napoli e, dopo tanto tempo, i nerazzurri sono tornati in vetta al campionato. La squadra di Inzaghi non fa calcoli e vuole andare avanti in Champions il più possibile e mantenersi al primo posto in Serie A.

"All’improvviso questo febbraio sembra maggio. Come un parto: nove mesi dopo l’Inter ha riscoperto il gusto dolcissimo del primo posto solitario in classifica, roba che sa tanto di seconda stella perché in questo campionato non s’era mai verificata. E poi adesso. Nel momento più difficile dal punto di vista fisico, in quello più complicato anche sul piano dei risultati. Ma era domenica, che domenica bestiale. La domenica che Simone Inzaghi aveva deciso di lasciare libera ai suoi giocatori: staccare la spina, anche perché poi fino al 16 marzo non sarà più possibile. E certo che staccare la spina e poi leggere dalle notifiche del cellulare che il primo posto è diventato realtà, è stato il massimo. È stata, nei fatti, la domenica in cui mettersi sul divano ad accarezzare un sogno: campionato più Champions, guarda bene che si può. Anzi, facciamo così che è meglio: l’Inter è stata talmente brava da arrivare a inizio marzo nelle migliori condizioni possibili, con il primo posto in Italia in tasca, un ottavo di finale di Champions (i tifosi facciano pure gli scongiuri) abbordabile e un tabellone europeo non impossibile fino alla finale", sottolinea La Gazzetta dello Sport.