L'ex giocatore ha parlato dell'attesissima Inter-Juve

Gianni Pampinella Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 23:02)

Intervistato da Tuttojuve.com, Angelo Di Livio ha parlato dell'attesissima Inter-Juve in programma domani a San Siro. "La Juve dell'ultimo periodo è in grande salute, ma per me ha buttato via troppi punti tra Lecce, Cagliari e Lazio. A San Siro si azzererà tutto, gli stimoli però saranno tanti e ci sarà grande voglia di far bene. Tutti vorrebbero giocare contro la prima in classifica, la Juve chiaramente ha le sue chance per portare a casa il risultato".

In caso di successo, la Juventus sarebbe legittimamente da considerare in corsa per lo scudetto? — "Sì, riguadagnerebbe quei punti persi prima. E ci sarebbe grande rammarico, perché con 5 o 7 punti parleremo di un altro campionato della Juve".

Come la preparerà, a tuo parere, Spalletti? Magari bloccando gli esterni, in particolare Dimarco, o eviterà rifornimenti centrali per Lautaro e Thuram? — "Bisogna riconoscere che l'Inter è una squadra forte, i singoli citati (Dimarco, Lautaro e Thuram) sono molto forti ma anche il collettivo è ben organizzato. E bisogna fare i complimenti a Chivu che sta facendo un grandissimo lavoro".

