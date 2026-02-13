Intervistato da Tuttojuve.com, Angelo Di Livio ha parlato dell'attesissima Inter-Juve in programma domani a San Siro. "La Juve dell'ultimo periodo è in grande salute, ma per me ha buttato via troppi punti tra Lecce, Cagliari e Lazio. A San Siro si azzererà tutto, gli stimoli però saranno tanti e ci sarà grande voglia di far bene. Tutti vorrebbero giocare contro la prima in classifica, la Juve chiaramente ha le sue chance per portare a casa il risultato".
Di Livio: “Inter? Bisogna riconoscere una cosa. Chivu grandissimo lavoro. Domani la Juve…”
L'ex giocatore ha parlato dell'attesissima Inter-Juve
In caso di successo, la Juventus sarebbe legittimamente da considerare in corsa per lo scudetto?—
"Sì, riguadagnerebbe quei punti persi prima. E ci sarebbe grande rammarico, perché con 5 o 7 punti parleremo di un altro campionato della Juve".
Come la preparerà, a tuo parere, Spalletti? Magari bloccando gli esterni, in particolare Dimarco, o eviterà rifornimenti centrali per Lautaro e Thuram?—
"Bisogna riconoscere che l'Inter è una squadra forte, i singoli citati (Dimarco, Lautaro e Thuram) sono molto forti ma anche il collettivo è ben organizzato. E bisogna fare i complimenti a Chivu che sta facendo un grandissimo lavoro".
(Tuttojuve.com)
