Thuram è recuperato ma sarà titolare contro la Lazio, mentre Lautaro può tirare il fiato dopo aver tirato a lungo la carretta, sopratutto in assenza del partner d’attacco. Il Torino non riposa dallo scorso 21 settembre, gara contro il Sassuolo, quando dopo l’Ajax e a causa del mal di schiena si è accomodato in panchina. Poi 8 gare di fila da titolare, di cui solo 2 in campo per 90 minuti, oltre alle trasferte transoceaniche per vestire la maglia dell’argentina.

Thuram, invece, ha smaltito definitivamente il guaio muscolare e domani sera sarà a disposizione. Difficilmente partirà dall’inizio, ma secondo Il Corriere dello Sport potrebbe giocare uno spezzone e rientrare dal 1’ contro la Lazio. “La scelta è stata quella di non correre alcun rischio” sottolinea il quotidiano.