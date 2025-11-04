Chivu pensa alla coppia Bonny-Pio Esposito per la sfida di domani sera con il Kairat Almaty, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League.
Inter, Bonny-Esposito dal 1′ col Kairat? Lautaro riposa, Thuram e il piano di Chivu
Thuram è recuperato ma sarà titolare contro la Lazio, mentre Lautaro può tirare il fiato dopo aver tirato a lungo la carretta, sopratutto in assenza del partner d’attacco. Il Torino non riposa dallo scorso 21 settembre, gara contro il Sassuolo, quando dopo l’Ajax e a causa del mal di schiena si è accomodato in panchina. Poi 8 gare di fila da titolare, di cui solo 2 in campo per 90 minuti, oltre alle trasferte transoceaniche per vestire la maglia dell’argentina.
Thuram, invece, ha smaltito definitivamente il guaio muscolare e domani sera sarà a disposizione. Difficilmente partirà dall’inizio, ma secondo Il Corriere dello Sport potrebbe giocare uno spezzone e rientrare dal 1’ contro la Lazio. “La scelta è stata quella di non correre alcun rischio” sottolinea il quotidiano.
Bonny ed Esposito hanno garantito un buon rendimento con 5 gol, 5 assist e procurato un rigore. Il Kairat rappresenta “il test ideale per verificare la capacità di reggere la pressione dei due baby-bomber” conclude il Corriere dello Sport.
