Verona-Inter, Uefa su Bisseck: “Giusto il giallo”. Doveri prende 8,70: “Gara perfetta”

L'episodio nel corso della gara valida per la decima giornata di Serie A resta nel mirino dei vertici arbitrali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Il caso Bisseck in occasione di Verona-Inter divide il mondo arbitrale. Il cartellino per il difensore tedesco dopo l’intervento su Giovane non mette d’accordo gli stessi arbitri.

Non tutti erano d’accordo sul giallo comminato da Doveri. L’entrata è apparsa (soprattutto live) da rosso, anche (e lo pensano pure i vertici della CAN) per la vigoria sproporzionata con la quale Bisseck arriva sull’avversario” sottolinea il Corriere dello Sport.

Il quotidiano riferisce che il caso è passato alla UEFA, con Rocchi che ha contattato i vertici del calcio europeo a Nyon per un confronto. Anche a Nyon ritengono derimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo.

"Resta che Giovane" - aggiunge il quotidiano - "tocca il pallone verso la sua destra perché da sinistra arriva scomposto Bisseck, dunque la «direzione generale» è una conseguenza. Non fosse stato placcato, il giocatore del Verona avrebbe raggiunto facilmente il pallone. Di sicuro, era d’accordo con Rocchi il suo vice, Di Liberatore, che a Doveri ha assegnato un bell’8.70, che significa gara perfetta"

