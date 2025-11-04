“Non tutti erano d’accordo sul giallo comminato da Doveri. L’entrata è apparsa (soprattutto live) da rosso, anche (e lo pensano pure i vertici della CAN) per la vigoria sproporzionata con la quale Bisseck arriva sull’avversario” sottolinea il Corriere dello Sport.

Il quotidiano riferisce che il caso è passato alla UEFA, con Rocchi che ha contattato i vertici del calcio europeo a Nyon per un confronto. Anche a Nyon ritengono derimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo.

"Resta che Giovane" - aggiunge il quotidiano - "tocca il pallone verso la sua destra perché da sinistra arriva scomposto Bisseck, dunque la «direzione generale» è una conseguenza. Non fosse stato placcato, il giocatore del Verona avrebbe raggiunto facilmente il pallone. Di sicuro, era d’accordo con Rocchi il suo vice, Di Liberatore, che a Doveri ha assegnato un bell’8.70, che significa gara perfetta"