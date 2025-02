Inzaghi ha passato il pomeriggio di venerdì al video per far rivedere il derby di Riad alla squadra, un modo per espiare i peccati commessi nella speranza di non ripeterli (l'Inter, tra l'altro, dopo il 2-0 sembrava in totale controllo del match), certo è che agli atti rimane pure la sfida di campionato quando Inzaghi venne sorpreso dal 4-2-4 di Fonseca, ispirato alla volontà di soffocare le uscite palla al piede dei nerazzurri che sono andati incredibilmente a fondo: non a caso Inzaghi ha detto a chiare lettere che quella partita è stata la peggiore giocata dall'Inter in stagione".