Dalla Francia, inoltre, arrivano segnali controversi: la posizione di Donnarumma al Paris Saint-Germain sarebbe tutt'altro che salda, ulteriore assist per la dirigenza nerazzurra. Così scrive Tuttosport: "Marotta, Ausilio e Baccin pensano già alla squadra che sarà, tanto che i vertici nerazzurri continueranno a monitorare da vicino la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, che secondo quanto trapelato in Francia non rinnoverà il contratto col Paris Saint Germain visto che Luis Enrique punterà tutto su Lucas Chevalier, portiere del Lille e possibile nuovo rinforzo dei campioni in carica. Dal canto suo Gigio, legato sino al 2026 da una ricca intesa economica da 12 milioni di euro annui con i transalpini, potrebbe clamorosamente diventare una di quelle opportunità di mercato tanto decantate dal presidente nerazzurro.