Il capitano nerazzurro non ha ancora staccato la spina perché insegue l'ennesimo grande traguardo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 08:16)

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La stagione è finita, ma non per tutti. In casa Inter c'è chi è già in vacanza e chi invece ha ancora qualcosa di tremendamente importante da giocarsi. Il secondo caso vale per Lautaro Martinez, come spiega anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Ora però è già tempo per il capitano nerazzurro di guardare oltre, perché nel mirino c’è già un nuovo traguardo. Da quattro anni aspetta con ansia di vivere un altro Mondiale, stavolta con un adeguata forma e senza particolari noie fisiche.

I problemi al polpaccio sono alle spalle e la caviglia che nel 2022 gli tolse il sonno non rappresenta più un grattacapo: l’intenzione è vivere l’esperienza dando tutto se stesso, galvanizzato dai successi già raggiunti con l’Inter in stagione, per togliersi altre meritate soddisfazioni. Rimane ovviamente la grande competizione interna nello spogliatoio dell’Argentina, ma questo non spaventa Lautaro. Dovrà lottare per vincere la concorrenza di Julian Alvarez, suo grande amico. Si giocheranno la titolarità di volta in volta, ognuno dei due pronto a dare il proprio sostegno alla squadra".