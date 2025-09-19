Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Thuram decisivo con la doppietta di Amsterdam, Pio promosso al debutto da titolare in Champions, Lautaro pronto a scaldare i motori in vista del Sassuolo: dall’attacco dell’Inter per Chivu arrivano solo buone notizie. L’argentino, rimasto in panchina mercoledì sera per un problema alla schiena, durante la ripresa di ieri ad Appiano ha lavorato in palestra ma il fastidio è stato smaltito: oggi è atteso in gruppo. Come lui anche Darmian, rimasto a Milano per problemi analoghi a quelli del capitano: dopo l’allenamento di ieri personalizzato sul campo, dovrebbe rientrare in gruppo in giornata".