Arrivano buone notizie per Cristian Chivu e la sua Inter. Dopo aver saltato la trasferta di Champions con l'Ajax, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez dovrebbe aver smaltito il problema alla schiena. Così anche Darmian, che ieri sera non era nemmeno a disposizione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, gli aggiornamenti su Lautaro e Darmian: ecco quando rientreranno in gruppo
ultimora
Sky – Inter, gli aggiornamenti su Lautaro e Darmian: ecco quando rientreranno in gruppo
Dopo aver saltato la trasferta di Champions con l'Ajax, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez dovrebbe aver smaltito il problema alla schiena
Come riporta Sky Sport, "In via di risoluzione i fastidi alla schiena per Darmian e Lautaro. Il primo ha fatto personalizzato sul campo, il capitano ha lavorato in palestra. Entrambi dovrebbero rientrare in gruppo domani".
© RIPRODUZIONE RISERVATA