Dopo aver saltato la trasferta di Champions con l'Ajax, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez dovrebbe aver smaltito il problema alla schiena
Arrivano buone notizie per Cristian Chivu e la sua Inter. Dopo aver saltato la trasferta di Champions con l'Ajax, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez dovrebbe aver smaltito il problema alla schiena. Così anche Darmian, che ieri sera non era nemmeno a disposizione.

Come riporta Sky Sport, "In via di risoluzione i fastidi alla schiena per Darmian e Lautaro. Il primo ha fatto personalizzato sul campo, il capitano ha lavorato in palestra. Entrambi dovrebbero rientrare in gruppo domani".

