Il Giornale – Inter, Lautaro vale doppio. Inzaghi ha una speranza

La speranza di Inzaghi

"L’esito del campionato è il metro con cui sarà giudicata la stagione dell’Inter, ma un’eventuale semifinale di Champions non potrebbe non essere applaudita. Inzaghi sa bene che il Bayern non è rassegnato e che forse per il ritorno di mercoledì, Kompany recupera qualche giocatore, non Musiala. Adesso nel mirino c'è il Cagliari, ma ci sono 9 gare in 29 giorni e sarà il mese decisivo della stagione dell'Inter. La speranza di Inzaghi è di prolungare un altro po’ le fatiche infrasettimanali, viste le date delle semifinali di Champions, previste a fine aprile e inizio maggio. Diventerebbero 13 partite in 43 giorni (poi potrebbe esserci anche la finale secca di Coppa Italia, in calendario il 14 maggio e allora diventerebbero 15 in 50; ma questo è un altro discorso)", conclude il quotidiano nell'articolo dedicato alla formazione nerazzurra.