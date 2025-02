Inter avanti in coppa Italia col turnover. La scorsa settimana, senza impegni infrasettimanali, la squadra di Inzaghi ha fatto un lavoro specifico per ritrovare brillantezza. E col Napoli dovrebbe raccoglierne i frutti.

"Il turnover in Coppa è stato espanso fino ai massimi da Inzaghi, togliere in un colpo solo 9 titolari (uno, Sommer, obbligato da una microfrattura al pollice) è un estremo a cui il tecnico non aveva abituato. Lo staff ha fatto un preciso lavoro fisico durante la scorsa settimana, consacrata soltanto all’allenamento e senza partite in mezzo, una rarità. Così ora tutti sperano di raccogliere i frutti proprio sabato. Dovrebbero sciogliersi, soprattutto, i muscoli della mediana, cambiata per intero contro la Lazio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.