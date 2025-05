CdS – Inter-Lazio: Baroni ha tante assenze e si prepara alla trincea

"Zaccagni e Pellegrini squalificati, Gigot non si allena da due giorni, ieri si è fermato Lazzari e difficilmente potrà essere recuperato per San Siro. Isaksen è tornato a lavorare con il gruppo, ma Baroni medita di farlo entrare in corsa: il danese, fermo a inizio settimana per un fastidio all’adduttore, non offre totali garanzie per giocare dall’inizio. Stesso discorso per Nuno Tavares: è sotto cura antibiotica, sta uscendo dall’ultimo problema muscolare, si è allenato bene per due giorni". Così il Corriere dello Sport parla della Lazio, la squadra che dovrà affrontare l'Inter domenica sera a San Siro.