Novità da Formello in vista della sfida sul campo dell'Inter per la Lazio di Baroni, reduce dal pareggio con la Juventus.

Questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo Nuno Tavares, prendendo anche parte alle prove tattiche in proiezione del match con i nerazzurri. Se l'esterno portoghese dovesse continuare a lavorare in gruppo potrebbe essere convocato per il match con i nerazzurri.