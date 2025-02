Di fronte ai 50 mila spettatori previsti a San Siro per Inter-Lazio , Simone Inzaghi prepara, per la partita di Coppa Italia, sei cambi di formazione rispetto alla gara di campionato contro il Genoa. Tuttosport fa il punto della situazione:

"Battere la Lazio per regalarsi altri due derby, stavolta in Coppa Italia. Prospettiva intrigante per avere un’ultima rivincita sul Milan contro cui quest’anno l’Inter non è mai riuscita a spuntarla. E battere la Lazio - al di là delle ruggini tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito - per presentarsi sabato a Napoli con le vele spiegate".