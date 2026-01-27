Niente calcoli. È questo il diktat in casa Inter. Un vantaggio discreto in campionato, con l’obiettivo da centrare dello Scudetto, e il pass in Champions League, un traguardo non secondario alla vigilia della trasferta di Dortmund contro il Borussia.
Inter, lezione imparata: ‘mission’ indicata da Oaktree, gli effetti della Chivucrazia…
“Vincere domani a Dortmund probabilmente non basterebbe per meritare un pass valido per gli ottavi ma servirebbe a evitare sentieri sdrucciolevoli nel turno intermedio di metà febbraio” evidenzia La Gazzetta dello Sport.
La Rosea fa sapere che la “mission indicata da Oaktree è raggiungere almeno la top 16 che garantisce circa 11 milioni di ricavi”.
Chivu ha ricevuto un assist dalla Lega, che ha obbligato l’Inter a giocare venerdì contro il Pisa ma che consente ai nerazzurri di presentarsi al Signal Iduna Park con cinque giorni di riposo netti.
L’Inter si presenta alla sfide con il morale a mille. “La forza di questa squadra è saper cancellare le sconfitte anche dure – vedi quella della scorsa settimana contro l’Arsenal – raddrizzando subito la rotta”.
Questa Inter, soprattutto con il nucleo storico, ha imparato la lezione:
“Non scegliere è un rischio: lo scorso anno è arrivato in fondo quasi ovunque e non ha vinto nulla. Ma nel 2025 l’Inter ha buttato via il campionato per presunzione ma anche per consunzione degli interpreti principali. Questo problema non dovrebbe ripresentarsi nel nuovo corso, in cui la Chivucrazia ha allineato diritti e doveri tra titolari e riserve limitando al minimo i privilegi e le spremiture”.
