“Non scegliere è un rischio: lo scorso anno è arrivato in fondo quasi ovunque e non ha vinto nulla. Ma nel 2025 l’Inter ha buttato via il campionato per presunzione ma anche per consunzione degli interpreti principali. Questo problema non dovrebbe ripresentarsi nel nuovo corso, in cui la Chivucrazia ha allineato diritti e doveri tra titolari e riserve limitando al minimo i privilegi e le spremiture”.