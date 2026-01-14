L'infortunio di Hakan Calhanoglu sicuramente complica non poco la situazione in casa Inter. Per il grande apporto del turco, ma anche per l'assenza di un vice a tutti gli effetti e per i tanti impegni in calendario a stretto giro. Questo potrebbe portare l'Inter a riconsiderare la strategia di mercato? In qualche modo sì, per il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti sul quotidiano:
CdS – Inter, l’infortunio di Calhanoglu cambia il mercato? Cosa può succedere
I nerazzurri dovranno affrontare una ventina di giorni senza il centrocampista turco: questo può incidere in qualche modo sul mercato
"A livello numerico, per evitare di ritrovarsi improvvisamente con la coperta troppo corta a metà campo, lo stop di Calhanoglu potrebbe incidere quantomeno sulle tempistiche dell’eventuale cessione di Davide Frattesi.
L’Inter, in caso i cui entrassero finalmente nel vivo i dialoghi con il Galatasaray o dovesse palesarsi qualche altra squadra, potrebbe chiedere di posticipare la fumata bianca. Proprio per non privare il suo allenatore di un’ulteriore risorsa in un momento in cui il calendario mette a dura prova i nerazzurri".
