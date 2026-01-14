Il tecnico ha scelto di lasciare tutti a casa nella giornata di ieri e di ritrovarsi direttamente stamattina nel giorno della gara col Lecce

Andrea Della Sala Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 08:32)

Il tecnico dell'Inter Chivu ha scelto di lasciare tutti a casa nella giornata di ieri e di ritrovarsi direttamente stamattina nel giorno della gara col Lecce:

"Con la forza della spensieratezza, ma anche con l’obbligo di tutelare il vantaggio in classifica, l’Inter si prepara a incassare il titolo virtuale di campione d’inverno, che sarà aritmetico a prescindere dal risultato del recupero contro il Lecce: avendo 3 punti di vantaggio e una differenza reti molto superiore (+25 contro +10) rispetto al Milan, Chivu girerà la boa del suo primo campionato intero da allenatore di Serie A al comando della flotta. Non è un risultato banale, tanto più per il valore statistico: da quando la vittoria vale tre punti, cioè dal campionato 1994/95, il vincitore del girone d’andata ha festeggiato lo scudetto 21 volte su 27, quindi nel 78% dei casi, alzando anche la media assoluta della Serie A a girone unico, che non arriva al 70%", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Chiaramente Chivu vorrebbe tagliare il traguardo intermedio a braccia alzate. E ha pensato che fosse il momento di alleggerire la tensione del gruppo, svuotato dalla snervante sfida contro il Napoli. Per questo ha annullato l’allenamento di rifinitura, dando appuntamento ai giocatori direttamente stamattina ad Appiano Gentile. Nessun altro allenatore, almeno in Italia, aveva mai trasgredito al protocollo della prova generale. Eppure Chivu è convinto che con tante partite ravvicinate siano più funzionali il riposo offline e le coccole familiari di una seduta di lavoro a ritmi blandi. Tutto nasce da un presupposto di fiducia, da un patto che Chivu ha stabilito con il gruppo all’inizio del mandato: voi datemi tutto in campo e vi godrete più tempo fuori".

"Lo stile Chivu, che ha colpito per l’originale sobrietà anche nella comunicazione, ha conquistato la squadra perché ha puntato sin dai primi allenamenti sulla meritocrazia quotidiana e non sulle gerarchie consolidate. Oggi soprattutto l’ottimizzazione delle risorse gli può tornare utile: Luis Henrique ha saputo rimpiazzare a modo suo Dumfries, fermo da inizio novembre, senza penalizzare troppo l’Inter nei risultati; Zielinski, che sembrava smarrito nel suo primo anno all’Inter, è diventato piano piano un titolare aggiunto e nelle prossime settimane avrà l’ingrato compito, insieme a Barella, di sostituire Calhanoglu, che mancherà probabilmente tre settimane a causa del problema al polpaccio riportato domenica scorsa. Per lui è il secondo infortunio muscolare in un mese, campanello d’allarme che impone cautela nel percorso di riabilitazione. Meglio non affrettare il rientro bis, perché lo sprint fino a maggio si annuncia lungo e complicato. Calhanoglu era stato frenato in Supercoppa, dopo il problema capitato durante Inter-Liverpool, proprio per evitare rischi di ricadute", chiude Gazzetta.