Dopo il derby perso col Milan, l'Inter sarà subito in campo domani sera per la delicata sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. Un'occasione importante per reagire subito alla sconfitta.
Inter, Madrid darà risposte a Chivu. Solito problema: improvvisi blackout e rassegnazione
L’ammissione di Chivu è un alert acceso sul futuro dell’Inter. Ma la frase più preoccupante è venuta subito dopo, nelle interviste successive al derby. Domani a Madrid, al di là del risultato che potrebbe non condizionare troppo il cammino in Champions, capiremo se la squadra avrà reagito in modo costruttivo al duro jab al mento incassato dal Milan o se invece sarà affondata nella frustrazione. In fondo i risultati complessivi sono buoni: prima dello 0-1 di domenica, l’Inter aveva vinto 11 delle precedenti 12 partite sistemandosi in testa alla classifica della Serie A, rinnovando nelle percezioni generali lo status di favorita per lo scudetto. Oggi è scivolata al quarto posto, proprio dove era nel 2024 alla dodicesima giornata, ma resta comunque a 3 punti dalla vetta, un distacco che con due terzi abbondanti di campionato ancora da giocare assume proporzioni poco significative", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Il vero problema è che ogni tanto, periodicamente e pericolosamente, riaffiorano le mancanze della scorsa stagione. O meglio, delle ultime settimane della gestione Inzaghi: improvvisi blackout, scarsa propensione a combattere gli episodi negativi, poca concretezza. L’Inter avrebbe potuto chiudere il primo tempo in vantaggio, come dimostrano i due pali e le parate di Maignan, ma ha spento l’interruttore nel secondo, concedendo una ripartenza fatale senza poi riuscire a organizzare una replica. Si è quasi rassegnata a una serata negativa, impigrita dalle difficoltà non preventivate. Chivu ha deciso di sostituire Lautaro, rivendicando in tv la legittimità del cambio, ma dai sostituti ha ottenuto molto poco: il rigore sbagliato da Calhanoglu nasce da una casualità. Neanche il passaggio al 4-2-4, con l’aggiunta del misterioso Diouf nella posizione di ala destra, ha creato particolari imbarazzi alla difesa di Allegri, che ha così portato a termine la missione evitando persino di soffrire", aggiunge il quotidiano.
