L’ammissione di Chivu è un alert acceso sul futuro dell’Inter. Ma la frase più preoccupante è venuta subito dopo, nelle interviste successive al derby. Domani a Madrid, al di là del risultato che potrebbe non condizionare troppo il cammino in Champions, capiremo se la squadra avrà reagito in modo costruttivo al duro jab al mento incassato dal Milan o se invece sarà affondata nella frustrazione. In fondo i risultati complessivi sono buoni: prima dello 0-1 di domenica, l’Inter aveva vinto 11 delle precedenti 12 partite sistemandosi in testa alla classifica della Serie A, rinnovando nelle percezioni generali lo status di favorita per lo scudetto. Oggi è scivolata al quarto posto, proprio dove era nel 2024 alla dodicesima giornata, ma resta comunque a 3 punti dalla vetta, un distacco che con due terzi abbondanti di campionato ancora da giocare assume proporzioni poco significative", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il vero problema è che ogni tanto, periodicamente e pericolosamente, riaffiorano le mancanze della scorsa stagione. O meglio, delle ultime settimane della gestione Inzaghi: improvvisi blackout, scarsa propensione a combattere gli episodi negativi, poca concretezza. L’Inter avrebbe potuto chiudere il primo tempo in vantaggio, come dimostrano i due pali e le parate di Maignan, ma ha spento l’interruttore nel secondo, concedendo una ripartenza fatale senza poi riuscire a organizzare una replica. Si è quasi rassegnata a una serata negativa, impigrita dalle difficoltà non preventivate. Chivu ha deciso di sostituire Lautaro, rivendicando in tv la legittimità del cambio, ma dai sostituti ha ottenuto molto poco: il rigore sbagliato da Calhanoglu nasce da una casualità. Neanche il passaggio al 4-2-4, con l’aggiunta del misterioso Diouf nella posizione di ala destra, ha creato particolari imbarazzi alla difesa di Allegri, che ha così portato a termine la missione evitando persino di soffrire", aggiunge il quotidiano.