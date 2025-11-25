"C’è un refrain che da domenica notte ha popolato ogni salotto italico, che sia in Rete o al bar: a portieri invertiti, il derby sarebbe stato nerazzurro. Il ronzio è, ovviamente, arrivato in casa Inter, dove non c’è alcuna voglia di fare processi al portiere o di drammatizzare il giudizio su quelle mani scivolose prima del tap-in di Pulisic. Yann Sommer sarà al suo posto pure domani, titolare in Champions contro l’Atletico. Esattamente come partì dall’inizio ad Amsterdam dopo l’altro disastro stagionale, contro la Juve. Cristian Chivu è pronto a scavare un fossato pubblico per proteggere lo svizzero dalle critiche: non sarà qualche errore di troppo a fargli cambiare idea sulla gestione di un ruolo strategico", scrive La Gazzetta dello Sport.