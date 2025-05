"Ecco, controcorrente, rispetto alla tradizione, ci è andata anche l’Inter: mai i nerazzurri avevano optato per una terza maglia in una finale. Un’eccezione ci sarebbe, la divisa a strisce orizzontali nere e grigie con cui Ronaldo alzò al cielo la Coppa Uefa 1997-98 dopo il 3-0 alla Lazio in finale al Parco dei Principi (casa del... Psg avversario sabato sera), ma tecnicamente quella era la prima maglia per la coppa: l’Inter la utilizzò per tutte le partite in casa in quella edizione del torneo".