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Inter, manca Lautaro: media reti gol quasi dimezzata senza il Toro

Inter, manca Lautaro: media reti gol quasi dimezzata senza il Toro - immagine 1
I numeri parlano chiaro: il capitano argentino sta mancano tantissimo alla squadra nerazzurra di Cristian Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Una dipendenza certificata dai numeri. L’Inter sta risentendo dell’assenza del suo capitano Lautaro Martinez.

Nelle sei partite giocate senza il Toro, i nerazzurro hanno segnato soltanto sei gol.

Inter, manca Lautaro: media reti gol quasi dimezzata senza il Toro- immagine 2
Getty Images

Impressionante la differenza di media tra le prime 25 giornate di campionato, nelle quali il Toro è sempre stato presente almeno in parte, e le ultime 4: Chivu è passato da 2,4 gol a partita a 1,25” evidenzia La Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo di Lautaro è quello di recuperare per la trasferta di Firenze ed esserci contro la Fiorentina domenica sera al Franchi.

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