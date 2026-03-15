Una dipendenza certificata dai numeri. L’Inter sta risentendo dell’assenza del suo capitano Lautaro Martinez.
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Inter, manca Lautaro: media reti gol quasi dimezzata senza il Toro
I numeri parlano chiaro: il capitano argentino sta mancano tantissimo alla squadra nerazzurra di Cristian Chivu
Nelle sei partite giocate senza il Toro, i nerazzurro hanno segnato soltanto sei gol.
“Impressionante la differenza di media tra le prime 25 giornate di campionato, nelle quali il Toro è sempre stato presente almeno in parte, e le ultime 4: Chivu è passato da 2,4 gol a partita a 1,25” evidenzia La Gazzetta dello Sport.
L’obiettivo di Lautaro è quello di recuperare per la trasferta di Firenze ed esserci contro la Fiorentina domenica sera al Franchi.
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