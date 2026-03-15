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CdS – Inter-Atalanta: due mezze partite in una e un pari che non serve a nessuno

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Il commento del Corriere dello Sport all'indomani dalla gara di San Siro che ha portato all'uno a uno tra le due formazioni nerazzurre
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Con equilibrio e senza affossare nella polemica, il commento de Il Corriere dello Sport sul pari per uno a uno tra Inter e Atalanta racconta del sabato italiano delle due squadre che hanno avuto in comune il sapore amaro della Champions. La squadra di Palladino, che nei play off era riuscito a superare il Borussia in rimonta, ha perso in malo modo l'andata degli ottavi col Bayern e l'eliminazione sembra ormai vicina.

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L'Inter, reduce da due finali in tre anni, ha salutato invece la CL ai play off, contro il Bodo. Un'eliminazione inattesa, contro un avversario alla portata, nonostante le difficoltà Chivu e i suoi le abbiano trovate sempre più negli scontri contro le big. Un limite che sta rendendo difficile questa stagione e che si è rivisto ieri.

"Inter e Atalanta hanno dato vita al loro sabato italiano... Per adesso facciamo pure che nelle prossime ore, su entrambi i fronti, ci si continui a confrontare con ciò che la gara del Meazza ha lasciato in eredità, sia in termini di effetti positivi che di scorie. Insistendo a far finta che il mondo sia tutto qui. Un ombelico esteso quanto il Globo terracqueo. Ci sarà spazio per lamentarsi del VAR, che sempre più è un’entità da Misteri Eleusini. O per guardare alle due mezze partite, così uguali e così diverse, che hanno visto le due squadre prevalere in alternanza", si legge sul CorSport in una parte del commento firmato da Pippo Russo.

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"Soprattutto, da tutte e due le parti si potrà riflettere su questo pareggio che non serve a nessuno. Perché stasera l’Inter, che ormai viaggia per inerzia e spera di non finire la benzina sull’ultimo chilometro, potrebbe vedere drammaticamente eroso il vantaggio sul Milan. E perché l’Atalanta potrebbe perdere ulteriore terreno rispetto ai piazzamenti che portano in Europa. Bisogna sperare nei (cattivi) risultati delle altre. Essere padroni del proprio destino è un compito faticoso. Meglio giocare di rimessa, proprio come si faceva una volta in Italia. Quando all’estero ci disprezzavano perché, in fondo, ci temevano", conclude il giornale.  

(Fonte: Corriere dello Sport)

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