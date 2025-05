La caccia ai biglietti per la finale di Champions è aperta da tempo. I tifosi interisti si sono mossi subito per cercare di garantirsi un posto a Monaco, ma molti non riusciranno a essere dentro l'Allianz. Tanti andranno comunque a Monaco, molti rimarranno a Milano.

"Chi non riuscirà a entrare nella short list — si fa per dire — dei 18 mila, potrà attrezzarsi per seguire la partita anche a San Siro: manca ancora l’ufficialità, ma l’idea di allestire un maxischermo al Meazza è concreta e se ne discute, come ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala qualche giorno fa. E come era successo nel 2023 per Inter-City: a San Siro erano in 45 mila", riporta La Gazzetta dello Sport.