Più di 400.000 persone si sono messe in coda sul sito TicketOne per assicurarsi il prezioso tagliando, e i numeri sono destinati ad aumentare. In questo scenario da sold out, tuttavia, potrebbe non esserci spazio per i supporters del Cagliari: al momento, infatti, la vendita del settore ospiti è chiusa, in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Considerati i precedenti dell'andata (con gli scontri durante la partita e la sospensione di Cagliari-Napoli per diversi minuti) e le tantissime restrizioni in stagione per i tifosi sardi in trasferta, non è da escludere che lo stadio possa essere interamente azzurro.