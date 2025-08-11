Il portiere titolare dell'Inter sarà Sommer, ma Martinez potrebbe giocarsi le sue carte col nuovo tecnico Chivu in vista anche del futuro, come spiega il Corriere della Sera:
Inter, occhio a Martinez: con Chivu costruzione meno ossessiva. Messaggio anche a Donnarumma?
Il portiere titolare dell'Inter sarà Sommer, ma lo spagnolo potrebbe giocarsi le sue carte col nuovo tecnico in vista anche del futuro
"Carta che verrà utilizzata anche da Yann Sommer per tenere a bada Josep Martinez all’Inter: lo svizzero è una preziosa fonte di gioco per i nerazzurri (ne sa qualcosa proprio Luis Enrique, così sensibile all’argomento da aver soffocato l’Inter in finale di Champions partendo proprio dal pressing sul portiere) ed è il titolare designato. Ma occhio allo spagnolo: il club deve valorizzare l’investimento della scorsa estate da 13,5 milioni e l’ex Genoa verrà messo alla prova, anche perché Sommer è in scadenza e Chivu sembra andare in controtendenza: l’impostazione dal basso sarà meno ossessiva rispetto al passato. Un messaggio anche per Donnarumma?".
