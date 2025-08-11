"Carta che verrà utilizzata anche da Yann Sommer per tenere a bada Josep Martinez all’Inter: lo svizzero è una preziosa fonte di gioco per i nerazzurri (ne sa qualcosa proprio Luis Enrique, così sensibile all’argomento da aver soffocato l’Inter in finale di Champions partendo proprio dal pressing sul portiere) ed è il titolare designato. Ma occhio allo spagnolo: il club deve valorizzare l’investimento della scorsa estate da 13,5 milioni e l’ex Genoa verrà messo alla prova, anche perché Sommer è in scadenza e Chivu sembra andare in controtendenza: l’impostazione dal basso sarà meno ossessiva rispetto al passato. Un messaggio anche per Donnarumma?".