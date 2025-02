L'analisi del quotidiano sportivo torinese sulla vittoria per uno a zero dei nerazzurri contro la formazione ligure

"Nel segno dei Martinez" . Così racconta TuttoSport la vittoria dell'Inter contro il Genoa. Partendo dalla parata decisiva al 31esimo di Josep, il portiere che ha sostituito Sommer per infortunio, e dal gol dell'argentino che vale i tre punti nella gara del sorpasso al Napoli, almeno fino a quando non sarà noto il risultato della gara contro il Como.

"La squadra di Simone Inzaghi ha avuto vita dura contro quella dell’ex Patrick Vieira, a dimostrazione come l’Inter di questa stagione non sia quella implacabile dell’annata della seconda stella e pensi troppo a quella Champions che fra dieci giorni ripartirà con gli ottavi contro il Feyenoord. Di sicuro, però, all’Inter le sconfitte fanno bene, con Inzaghi che si è confermato implacabile nel riscattarsi dopo un ko: cinque le cadute in questa stagione e altrettante i successi nelle partite successive", scrive il quotidiano torinese a proposito della sfida del Meazza. Arrivano ora dieci giorni decisivi per i nerazzurri a cominciare da martedì, quando a San Siro si giocherà la sfida dei quarti di Coppa Italia. È la partita che precede quella di sabato che si giocherà alle 18 a Napoli, uno scontro scudetto, che anticiperà la gara di andata contro il Feyenoord in Olanda, quella del 5 marzo.