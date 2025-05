L'obiettivo è ormai vicino, non servono ulteriori motivazioni per caricare l'ambiente. L'Inter vuole però premiare la squadra in caso di vittoria

"La gloria non ha confini, basti pensare a come ancora oggi si parla e si favoleggia della Grande Inter e del Triplete di Mou. Ma vicino a questa, vicino alla gloria, i dirigenti hanno scelto di aggiungere un’altra decina di motivi. Dieci milioni di euro: a tanto ammonta il premio per la rosa nerazzurra in caso di trionfo contro il Psg. Il premio di risultato di cui sopra, appunto. Dieci milioni di cui è bene definire i contorni. Non va inteso certo come elemento di motivazione, perché non c’è nulla da aggiungere in quell’ambito aspettando la finale. Piuttosto, Inzaghi e i dirigenti tutti dovranno essere bravi da qui alla fine a lavorare “al contrario”, trovando il modo di riuscire a gestire attesa e pressione.