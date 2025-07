"Non solo Calhanoglu. L’Inter sta per ripartire, mercoledì ad Appiano è atteso il turco (che potrebbe anticipare a martedì il suo rientro milanese per i controlli post infortunio) e con lui apriranno la stagione 2025-26 Zielinski, Bisseck e Pavard, ovvero i tre giocatori che avevano lasciato anzitempo gli Stati Uniti durante il Mondiale per club, per colpa dei veri problemi fisici. Non ci sarà invece Frattesi, che nel frattempo si è operato ed è atteso al rientro intorno a Ferragosto", si legge su La Gazzetta dello Sport.