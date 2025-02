CorSera – Inter, contro la Juve comincia il mese della verità

Comincia un mese intensissimo per l'Inter. Oggi la partita con la Juve , il Napoli nel week end del 2 marzo e il 16 marzo la gara con l'Atalanta dopo la partita di Coppa Italia contro la Lazio e tornerà anche la Champions. Il Corriere della Sera lo chiama mese bestiale. Dirà molto sulla stagione dei nerazzurri e questo mese è iniziato con il terzo pareggio consecutivo del Napoli, questa volta all'Olimpico contro la Lazio. "Le prove tecniche di sorpasso vanno già in scena allo Stadium, dove però i nerazzurri hanno vinto solo una volta negli ultimi 11 anni, peraltro con Inzaghi in panchina (rigore decisivo di Calhanoglu)", si legge sul quotidiano.

Fare tre punti a Torino sarebbe una clamorosa dose di energia mentale per affrontare questo momento cruciale. "Darebbe all’Inter quello sprint che finora in vetta le è un po’ mancato (è dal 30 agosto che i nerazzurri non sono in testa...) visto che nei faccia a faccia con le prime otto finora sono arrivate solo tre vittorie, contro Atalanta, Lazio e Fiorentina", si legge sul quotidiano. Conta il clima generale ma anche la condizione dei nerazzurri che stasera tornano a giocare dopo 4 giorni di allenamento a disposizione. Ma Inzaghi non avrà a disposizione Thuram che accusa ancora dolore alla caviglia. Sarà Taremi ad accompagnare Lautaro in attacco. E avrà una grande occasione per cambiare passo. Così come l'Inter.