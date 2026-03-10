Archiviato il derby, l'Inter deve subito pensare ai prossimi impegni. Sabato a San Siro arriva l'Atalanta e non sono ammessi altri passi falsi.

"Il derby avrà pure lasciato il segno, ma il pensiero immediatamente successivo al secondo ko col Diavolo l'ha espresso Chivu: «Vincendo non sarebbe cambiato nulla». Un chiaro messaggio ai suoi: tra un potenziale +13 e il "solo" +7 ci sarebbe stato comunque da difendere il vantaggio sul Milan. Che resta notevole, perché 7 punti di distacco sono frutto di una stagione top che l'Inter intende proseguire sul solco tracciato fino a questo momento", scrive La Gazzetta dello Sport.