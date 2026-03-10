FC Inter 1908
Inter, il messaggio mandato da Chivu alla squadra. Calendario? Prima salita poi discesa

Archiviato il derby, l'Inter deve subito pensare ai prossimi impegni. Sabato a San Siro arriva l'Atalanta di Palladino
Archiviato il derby, l'Inter deve subito pensare ai prossimi impegni. Sabato a San Siro arriva l'Atalanta e non sono ammessi altri passi falsi.

"Il derby avrà pure lasciato il segno, ma il pensiero immediatamente successivo al secondo ko col Diavolo l'ha espresso Chivu: «Vincendo non sarebbe cambiato nulla». Un chiaro messaggio ai suoi: tra un potenziale +13 e il "solo" +7 ci sarebbe stato comunque da difendere il vantaggio sul Milan. Che resta notevole, perché 7 punti di distacco sono frutto di una stagione top che l'Inter intende proseguire sul solco tracciato fino a questo momento", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Se da una parte gli impegni si annunciano tosti nelle prossime settimane (Atalanta e Roma in casa, Fiorentina e Como in trasferta), dall'altra va considerato pure che la squadra di Chivu potrebbe preparare lo scatto definitivo contro squadre che poco avranno da giocarsi al tramonto della stagione: Torino, Parma, Lazio e Bologna in posizioni di classifica potenzialmente tranquille e il Verona a rischio retrocessione alla penultima", analizza il quotidiano.

