Archiviato il derby, l'Inter deve subito pensare ai prossimi impegni. Sabato a San Siro arriva l'Atalanta e non sono ammessi altri passi falsi.
Inter, il messaggio mandato da Chivu alla squadra. Calendario? Prima salita poi discesa
"Il derby avrà pure lasciato il segno, ma il pensiero immediatamente successivo al secondo ko col Diavolo l'ha espresso Chivu: «Vincendo non sarebbe cambiato nulla». Un chiaro messaggio ai suoi: tra un potenziale +13 e il "solo" +7 ci sarebbe stato comunque da difendere il vantaggio sul Milan. Che resta notevole, perché 7 punti di distacco sono frutto di una stagione top che l'Inter intende proseguire sul solco tracciato fino a questo momento", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Se da una parte gli impegni si annunciano tosti nelle prossime settimane (Atalanta e Roma in casa, Fiorentina e Como in trasferta), dall'altra va considerato pure che la squadra di Chivu potrebbe preparare lo scatto definitivo contro squadre che poco avranno da giocarsi al tramonto della stagione: Torino, Parma, Lazio e Bologna in posizioni di classifica potenzialmente tranquille e il Verona a rischio retrocessione alla penultima", analizza il quotidiano.
