I nerazzurri, tuttavia, hanno scelto di spegnere sul nascere qualsiasi polemica, pur rimanendo convinti che si trattasse di un evidente calcio di rigore. Il Corriere dello Sport spiega la linea scelta dall'ambiente interista: "A proposito, in casa nerazzurra, sono tutti convinti che il penalty fosse evidente. La scelta, però, è stata quella di non sollevare polemiche. Il rischio, infatti, sarebbe stato quello di trovare alibi o giustificazioni. L'Inter, invece, ha dentro di sé le forze e le risorse per rimettersi subito in carreggiata e andare a prendersi lo scudetto. Parola di Chivu".