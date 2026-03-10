Minuti finali di Milan-Inter: Dumfries prolunga un cross di petto, il pallone finisce in maniera chiara sul braccio di Ricci, ma l'arbitro Doveri lascia proseguire, e non viene nemmeno richiamato al monitor per rivedere l'azione. Nessun intervento del Var, nessuna revisione. Un fatto quanto meno curioso.
Inter sicura: braccio di Ricci, rigore evidente. Ma ecco perchè nessuna polemica
Fa discutere l'episodio avvenuto nei minuti finali del derby, con l'arbitro Doveri che non ha nemmeno rivisto l'azione al Var
I nerazzurri, tuttavia, hanno scelto di spegnere sul nascere qualsiasi polemica, pur rimanendo convinti che si trattasse di un evidente calcio di rigore. Il Corriere dello Sport spiega la linea scelta dall'ambiente interista: "A proposito, in casa nerazzurra, sono tutti convinti che il penalty fosse evidente. La scelta, però, è stata quella di non sollevare polemiche. Il rischio, infatti, sarebbe stato quello di trovare alibi o giustificazioni. L'Inter, invece, ha dentro di sé le forze e le risorse per rimettersi subito in carreggiata e andare a prendersi lo scudetto. Parola di Chivu".
