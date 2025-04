Mancano poche ore al calcio di inizio di Parma-Inter , crocevia fondamentale in ottica scudetto per i nerazzurri. Una partita che Simone Inzaghi non vuole assolutamente sottovalutare, e per questo motivo ha tenuto l'attenzione altissima ad Appiano Gentile, con discorsi molto chiari alla squadra.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Per il tecnico nerazzurro la fuga in A e la Champions non sono in contraddizione, ma restano pezzi di uno stesso progetto. Mantenere la vetta, e se possibile allungare sul Napoli, servirà ad aggiungere nuova legna da ardere in Baviera. Intanto, a Parma l'Inter vuole esercitare il massimo della pressione su Conte, portandosi a +6 in attesa che i rivali giochino lunedì a Bologna: tra la via Emilia e il West, ci si gioca lo scudetto. Simone lo ha ripetuto alla squadra riunita ad Appiano. Poi sarà solo Europa contro un gigante del Continente".