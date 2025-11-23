Il mister ha cercando di infondere tranquillità ai suoi ragazzi alla vigilia del derby senza dimenticarsi le raccomandazioni su concentrazione e determinazione

"Pep Guardiola ha ragione nel dire che nessuno vince il campionato a novembre, ma di certo tra novembre e fine dicembre si capisce chi può realmente lottare per vincerlo. Ieri Massimiliano Allegri e Cristian Chivu hanno giocato a nascondino. Entrambi in realtà hanno molto da perdere nel derby di stasera". Così TuttoSport parla della partita che questa sera si giocherà a San Siro traInter e Milan.

Si tratta di una partita che potrebbe far staccare i rossoneri dal gruppo in testa, mentre Chivurischierebbe "di partire con il piede sbagliato nel tour de force che lo attende nelle prossime settimane, reso ancor più complicato da un calendario che in Champions moltiplicherà le difficoltà". Ma ha comunque deciso di mostrarsi sereno e di non imporre il ritiro alla sua squadra. Con lo stesso spirito affronterà poi mercoledì un impegno complicatissimo: l'Inter andrà in trasferta a Madrid per la quinta gara del girone eliminatorio della CL, quella contro l'Atletico di Simeone. L'Inter deve pensare una cosa per volta e senza ansia perché quella intristisce e insomma... non è il caso.

Il mister ha anche parlato di Lautaro («Ha l’esperienza, la qualità e la cazzimma per capire dove si deve mettere. Inoltre, quando si difende, è il primo che porta pressione con intensità e cattiveria tentando di rubare palla e indirizzare la giocata, il tutto fa di lui un attaccante completo») e di Thuram («Non ha più saltato un allenamento»), quella che dovrebbe essere la coppia titolare del derby.

