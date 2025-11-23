CdS – Il messaggio di Chivu vale per tutti. Per il derby ha chiesto ai suoi…

L'allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro la formazione rossonera e ha sottolineato l'importanza di tenere indietro l'ansia e far prevalere concentrazione e attenzione

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 08:46)

La frase su Lautaro che 'deve sorridere di più' è rimbombata ovunque per giorni. Chivu aveva parlato dell'attaccante e dei gol che non arrivavano, almeno in campionato. E mentre si parlava di diffcoltà del giocatore, l'allenatore gli aveva consigliato di viverla in maniera serena. Risultato due gol prima della pausa per le Nazionali, in Champions e con la Lazio, un gol in Nazionale e il ritorno anticipato alla Pinetina per preparare il derby.

"Non più soltanto Lautaro, stavolta Chivu invita tutti a sorridere di più. E anche un derby, nonostante tutto quello che comporti e significhi, si può affrontare con il sorriso sulle labbra. Insomma, il tecnico rumeno si conferma una volta di più un comunicatore del tutto particolare", spiega il Corriere dello Sport. Perché ha bocciato il pensiero di chi parla di una rivincinta dopo la stagione passata con i derby insuperabili. E ha chiesto voglia, grinta e pure un sorriso a tutti. Anzi ha dato un consiglio importante che vale non più solo per Lautaro, ma anche per tutta la squadra (e in generale nella vita delle persone comuni): «I problemi vanno vissuti col sorriso. L'ansia mostra sempre il lato peggiore, è bugiarda e succhia energie»,ha detto il mister.

E per questo ha rinunciato al ritiro che, ha spiegato, non è mica detto sposti l'ago della bilancia dalla parte della vittoria. "La leggerezza invocata da Chivu, in ogni caso, non significa approcciare la sfida con il Milan senza determinazione", spiega il Corriere dello Sport sulle parole della vigilia dell'allenatore nerazzurro. Per questo il tecnico ha chiesto concentrazione, corsa duelli vinti e episodi da portare dalla propria parte. Bisognerà stare attenti alla velocità dei rossoneri: attenzione sì ma senza piani che cambiano, l'Inter è quella. «Dovremo essere in grado di essere dominanti, senza perdere l’equilibrio e sapendo soffrire». Si attendono novanta minuti da fuoco e fiamme, con Biscione e Diavolo pronte a dare spettacolo.

