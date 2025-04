"I birillotti sono utili perché riducono le perdite di tempo, i raccattapalle che nascondono il pallone e queste cose così, però rendono aleatorio il concetto di dove si batte la rimessa laterale. Qualsiasi giocatore va verso il birillotto e ha un vantaggio di 4-5 metri, certo, non 11-12 come in Bologna-Inter. Inzaghi ha ragione sull'episodio, a me è piaciuto sia lui sia Barella. Inzaghi ha fatto riferimento all'episodio ed era abbastanza ovvio che lo facesse, lo fanno quasi tutti gli allenatori, sono un'eccezione quelli che non si attaccano a queste cose però ha anche ammesso l'errore"