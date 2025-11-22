CdS – Inter-Milan, cartellini a confronto. Nella rosa attuale solo in tre…

Il quotidiano sportivo si è soffermato in particolare sui giocatori più pagati nelle rose di Chivu e Allegri e in quelli più pagati nella storia dei due club

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 12:46)

Il valore di Inter e Milan a confronto. Il Corriere dello Sport, con riferimento ai prezzi dei cartellini su Transfermarkt, ha scritto del derby e dei valori in campo sottolineando quali sono stati gli affari più costosi fatti dai due club. "Tre conoscenze affollano i primi tre gradini dei più costosi: Lukaku arrivò per 74 milioni dal Manchester United nell’estate 2019 ed + seguito da quelli a distanza economicamente ravvicinata di Vieri (46 milioni, estate del 1999 dalla Lazio) e Joao Mario, sbarcato a Milano nella stagione 2016/17 per quasi 45 milioni dallo Sporting Lisbona", spiega il giornale sportivo.

Della rosa attuale, tra i più costosi ci sono Barella (32,5 milioni dal Cagliari) in nona posizione, Bastoni (31 milioni dall’Atalanta) e capitan Lautaro, che è arrivato a Milano nel 2018 per 25 milioni. Tra i più costosi dell'Inter anche Frattesi (31,4 milioni dal Sassuolo).

Il giocatore che è costato in generale di più al Milan è stato Bonucci, arrivato dalla Juve per 42 mln di euro. Nella rosa attuale ci sono tra i giocatori più costosi del Milan, oltre a Leao, pagato 49.5 mln, anche "Nkunku (37 milioni) Jashari (36), Tomori (35), Gimenez (30) e Fofana (26)".

(Fonte: Corriere dello Sport)