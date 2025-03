Il Comune di Milano per San Siro chiede 200 milioni di euro: Inter e Milan preparano l'offerta, ecco il progetto dei due club

“A brevissimo Inter e Milan presenteranno una proposta, in questo momento credo che una città come Milano e due club così gloriosi abbiano diritto di avere uno stadio all’avanguardia. Auspico che in pochissimi giorni si possa arrivare a una proposta da presentare al Comune da parte di entrambi i club”, ha detto ieri il presidente dell’Inter Beppe Marotta.