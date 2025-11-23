Dopo tre anni sarà di nuovo un derby da scudetto. "Bisogna andare alle sfide tra Inter e Milan della stagione 2021-22, quella della volata vinta dai rossoneri, per ritrovare un derby di Milano con concrete ambizioni di primato. Poi sono seguiti i campionati dominati da Napoli e Inter e un’ultima Serie A con i rossoneri addirittura fuori dalla zona delle coppe europee, quindi lontanissimi da sogni di alta classifica, lasciati ai nerazzurri beffati al fotofinish da Conte", ha scritto quest'oggi il quotidiano La Stampa.