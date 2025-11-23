FC Inter 1908
Il Giornale – Da un termine non si scappa. Piace a Chivu e lo usa in abbondanza

A poche ore del derby il quotidiano commenta le parole dell'allenatore alla vigilia e quelle che potrebbero essere le sue mosse
Eva A. Provenzano
Vale più di tre punti, ovviamente, come sempre. Ma stavolta vale pure la testa della classifica (sempre se la Roma consente). "Per l'Interil derby è occasione per mandare il Milan a cinque punti più sotto ed esorcizzare l'ultima eredità negativa lasciata dalla scorsa stagione, quelle cinque sfide non vince, costate una coppa e una finale, tappe prodromiche del patatrac finale", scrive il Giornale che parla anche del ritorno in campo della ThuLa.

Il dubbio è sul centrale difensivo, Bisseck o Acerbi che sul centrocampista, perché Sucic - secondo il quotidiano è favorito su Zielinski- "resterà da capire se Chivu cambierà qualcosa nell'atteggiamento della sua squadra". Chivu dice che non stravolgerà i suoi piani. "Ma l'idea è che siano soprattutto parole perché lasciare tanto campo al contropiede di Allegri a priori potrebbe essere un rischio grande", scrive il quotidiano. "E dominanti, da lì non si scappa. Gli piace l'aggettivo e lo usa in abbondanza. Anche alla vigilia del derby, anche se sa che quella tra Inter e Milan è una sfida diversa", conclude.

(Fonte: Il Giornale)

