Il dubbio è sul centrale difensivo, Bisseck o Acerbi che sul centrocampista, perché Sucic - secondo il quotidiano è favorito su Zielinski- "resterà da capire se Chivu cambierà qualcosa nell'atteggiamento della sua squadra". Chivu dice che non stravolgerà i suoi piani. "Ma l'idea è che siano soprattutto parole perché lasciare tanto campo al contropiede di Allegri a priori potrebbe essere un rischio grande", scrive il quotidiano. "E dominanti, da lì non si scappa. Gli piace l'aggettivo e lo usa in abbondanza. Anche alla vigilia del derby, anche se sa che quella tra Inter e Milan è una sfida diversa", conclude.