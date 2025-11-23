Vale più di tre punti, ovviamente, come sempre. Ma stavolta vale pure la testa della classifica (sempre se la Roma consente). "Per l'Interil derby è occasione per mandare il Milan a cinque punti più sotto ed esorcizzare l'ultima eredità negativa lasciata dalla scorsa stagione, quelle cinque sfide non vince, costate una coppa e una finale, tappe prodromiche del patatrac finale", scrive il Giornale che parla anche del ritorno in campo della ThuLa.
Il Giornale – Da un termine non si scappa. Piace a Chivu e lo usa in abbondanza
A poche ore del derby il quotidiano commenta le parole dell'allenatore alla vigilia e quelle che potrebbero essere le sue mosse
Il dubbio è sul centrale difensivo, Bisseck o Acerbi che sul centrocampista, perché Sucic - secondo il quotidiano è favorito su Zielinski- "resterà da capire se Chivu cambierà qualcosa nell'atteggiamento della sua squadra". Chivu dice che non stravolgerà i suoi piani. "Ma l'idea è che siano soprattutto parole perché lasciare tanto campo al contropiede di Allegri a priori potrebbe essere un rischio grande", scrive il quotidiano. "E dominanti, da lì non si scappa. Gli piace l'aggettivo e lo usa in abbondanza. Anche alla vigilia del derby, anche se sa che quella tra Inter e Milan è una sfida diversa", conclude.
(Fonte: Il Giornale)
