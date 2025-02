"La speranza del tecnico è che non ci pensino neppure i giocatori. Su questo tasto Inzaghi ha battuto molto, nelle ultime ore. E lo farà ancora stamattina, dopo aver concesso una serata libera annullando il ritiro, pensando al tour de force fino alla sosta di marzo. Tour de force che riguarda anche Lautaro: impossibile, ora, rinunciare all’argentino. Impossibile perché l’altra metà della ThuLa, Marcus Thuram è ai box per curare il problema alla caviglia. L’orientamento sul forfait per la gara di oggi s’era capito fin da inizio settimana, ma il francese va considerato fuori causa anche per la partita di martedì con la Lazio in Coppa Italia. Il percorso porta dritto a Napoli, in questo caso. Meglio fermarsi ora e non forzare, pur di averlo al top tra una settimana. Al suo posto giocherà con ogni probabilità Joaquin Correa, il cui ingresso domenica scorsa a Torino non è dispiaciuto a Inzaghi. Lui più di Taremi, anche se evidentemente l’ultima decisione in merito sarà presa nella rifinitura di stamattina".