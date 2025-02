Il tecnico sa che, portiere a parte, potrà contare dall’inizio su tutti i suoi big. È piuttosto quel che accadrà a gara in corso a preoccuparlo, specie sulle fasce: gli uomini sono contati, Dumfries e Dimarco. Va dunque studiata una strategia dal minuto 60 in avanti, quando Inzaghi è abituato a cambiare gli interpreti sugli esterni. Ma è bene andare con ordine. Come pensa di vincerla? Di sicuro qualcosa stanno studiando i due tecnici più pagati del campionato. Non solo: quelli più vincenti dell’attuale Serie A. Di più: quelli con la media punti migliore. Vittorie tante. Molte di queste, Inzaghi le ha costruite intorno a un gioco riconoscibile eppure difficilmente arginabile. Serve qualcosa di diverso per vincere di nuovo uno scontro diretto. Serve qualcosa di...antico. Ad esempio, le combinazioni sulla fascia sinistra. Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan, è qui che Inzaghi pensa di vincere le partita, mettendo in difficoltà Di Lorenzo e Politano, costringendoli a difendere. Fondamentale, in questo senso, è stato far riposare Micki in Coppa Italia contro la Lazio. L’armeno sarà un ago della bilancia decisivo, perché dovrà tenere alti i ritmi della giocata per provare a sorprendere il Napoli, creando superiorità numerica andando a insistere nella stessa zona di Dimarco. E bravi dovranno essere anche gli altri due centrocampisti, Barella e Calhanoglu, a cercare ripetutamente quella porzione di campo.