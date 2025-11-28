Henrikh Mkhitaryan scalda i motori e si appresta a ritornare in campo. A poco più di un mese dall’infortunio muscolare riportato il 25 ottobre nel primo tempo di Napoli-Inter, il centrocampista armeno è pronto a riprendersi il centrocampo nerazzurro.
Inter, riecco Mkhitaryan: infortunio alle spalle, la gestione tra Pisa e Venezia. Chivu…
Il centrocampista armeno è tornato ad allenarsi a pieno regime ed è pronto dopo oltre un mese dall'infortunio in Napoli-Inter
Un infortunio che ha rappresentato il danno oltre la beffa, con il contatto con Di Lorenzo punito con un calcio di rigore molto contestato dall’Inter, prima del cambio immediato per il problema muscolare.
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, ora però la coscia è guarita. Deciderà Chivu se convocarlo già per la partita di domenica a Pisa oppure se concedergli altri due giorni di allenamenti pieni per riaverlo in condizioni atletiche migliori martedì, in Coppa Italia contro il Venezia a San Siro.
Mkhitaryan potrebbe giocare una mezz’ora contro i lagunari per riprendere confidenza con la partita e ricominciare a mettere minuti nelle gambe.
