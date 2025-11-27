Libero – Sommer non spinge più. Barella è concreto. Per l’Inter 4 punti e…

Il commento del giornale dopo la sconfitta dei nerazzurri contro l'AM arrivata nei minuti finali per un gol di Gimenez

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 18:16)

"L'Inter va a fare la partita in casa di un AM che ha un danno bisogno di vincere. Il gol arriva al nono minuto dopo una ripartenza su un errore di Calhanoglu e passa da un tocco di mano fantasma di Baena, vivisezionato al VAR senza poi essere sanzionato, arriva ad Alvarez che la butta dentro. La squadra di Chivu non abbandona mentalmente la partita ci rimane dentro e mostra una certa esperienza in questa competizione". Così il quotidiano Liberoracconta questa mattina quanto successo al Metropolitano, con la sconfitta dei nerazzurri nella gara contro l'Atletico. La prima gara non vinta in questa edizione della Champions League.

La squadra nerazzurra (che "gioca bene ma traballa ancora in difesa") resta comunque a 12 punti nonostante il due a uno maturato all'ultimo minuto. "Altri 4 punti e la prossima è al Meazza contro il Liverpool in piena crisi e la top8 sarebbe comunque sicura", scrive il quotidiano. Nelle prossime tre gare di CL l'Inter deve affrontare Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Le pagelle — Che l'Inter abbia fatto una buona prestazione a Madrid si vede dal fatto che in pagella i voti del giornale vanno dal 6 al 7. Gli unici voti non sufficienti sono il 5.5 di Sommer: "Sul primo gol non può fare molto di più, sul secondo di Gimenez sì. Non spinge più" e il 5 di Carlos Augusto che "fa fatica a rendersi utile a destra, va sempre sul sinistro e “chiude” il campo verso l’interno, accartocciando tutta la manovra". Il brasiliano gioca solitamente a sinistra, a destra prova ad adattarsi e sta cercando di sostittuire Dumfries. Chivu ha scelto di nuovo lui al posto di Luis Henrique che è entrato solo nella seconda parte del secondo tempo.

Gli altri voti sono ad esempio il 6.5 di Barella: "Sembra più concreto rispetto alle ultime uscite ed è ciò che serve all'Inter. Il furore l'agonismo dei suoi primi tempi in nerazzurro. Sfiora l'eurogol". Poteva segnare anche Dimarco, buona prestazione anche la sua: "Mira stranamente sbilenca, un piede come il suo difficilmente sbaglia quel rigore in movimento però a sinistra produce tanto e con qualità". Stesso voto di Bastoni: "Quando prende le misure mette insieme una grande partita".

(Fonte: Libero)