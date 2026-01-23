Sembrava un fascicolo ormai chiuso quello del possibile trasferimento di Branimir Mlacic all'Inter. Il difensore classe 2007 invece potrebbe ancora arrivare in nerazzurro. Le parti sono tornate a dialogare e a strettissimo giro è in programma l'incontro decisivo. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
CdS – Inter-Mlacic, confermato incontro: la nuova richiesta dell’entourage…
L'aggiornamento sulla trattativa per il difensore croato che pochi giorni fa sembrava definitivamente saltata
"Per Mlacic, difensore classe 2007, nel weekend ci sarà un incontro con il nuovo agente Ramadani. Sul piatto per l’Hajduk ci sono 5 milioni: l’Inter lo lascerebbe in Croazia fino a fine stagione. L'entourage e la famiglia vorrebbero avere qualche garanzia in più sul piano di sviluppo di Mlacic. Da viale Liberazione, comunque, filtra fiducia".
