CdS – Inter-Mlacic, confermato incontro: la nuova richiesta dell’entourage… - immagine 1
L'aggiornamento sulla trattativa per il difensore croato che pochi giorni fa sembrava definitivamente saltata
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sembrava un fascicolo ormai chiuso quello del possibile trasferimento di Branimir Mlacic all'Inter. Il difensore classe 2007 invece potrebbe ancora arrivare in nerazzurro. Le parti sono tornate a dialogare e a strettissimo giro è in programma l'incontro decisivo. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Per Mlacic, difensore classe 2007, nel weekend ci sarà un incontro con il nuovo agente Ramadani. Sul piatto per l’Hajduk ci sono 5 milioni: l’Inter lo lascerebbe in Croazia fino a fine stagione. L'entourage e la famiglia vorrebbero avere qualche garanzia in più sul piano di sviluppo di Mlacic. Da viale Liberazione, comunque, filtra fiducia".

