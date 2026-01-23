Il croato è arrivato ieri sera in città e oggi potrà firmare il suo contratto con il club nerazzurro

Leon Jakirovic è già a Milano. Il nuovo acquisto dell'Under 23 dell'Inter è arrivato nella serata di ieri, come testimoniano anche le immagini raccolte da Fcinter1908.it. Oggi muoverà gli ultimi passi per diventare a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. Il Corriere dello Sport di stamattina ricorda le cifre dell'affare con la Dinamo Zagabria. Si legge sul quotidiano:

"Il difensore classe 2008 è sbarcato ieri sera a Milano in vista delle visite mediche e l’accordo con la Dinamo Zagabria è da 2,5 milioni più altri 2 di bonus. Una volta ufficializzato, verrà aggregato all’Under 23 e in qualche occasione si allenerà con la prima squadra".