Dopo l'ultima giornata il Napoli ha raggiunto l'Inter in vetta alla classifica a 5 giornate dalla fine. Sarà testa a testa fino all'ultima giornata, in caso di arrivo a pari punti lo spareggio. Per Inzaghi il calendario è in saluta e pieno di impegni.

"Cinque giornate alla fine, un testa a testa entusiasmante (71-71), quindici punti a disposizione. Napoli meglio nel girone d’andata (44-41), Inter avanti nel ritorno (30-27). Attacco nerazzurro devastante (72-52), difesa in difficoltà (32-25) anche rispetto al passato. Ma le due contendenti non sono pari in tutto. Il Napoli, salvo spareggio, ha cinque-partite-cinque in calendario. L’Inter minimo otto: da domani (Coppa Italia) al 18 maggio (penultima di campionato) potrebbe addirittura giocare due volte a settimana se si qualifica per la finale di Coppa Italia dove, in caso, ci sarà al 99 per cento il Bologna. Nè Inter né Napoli stanno arrivando freschi e riposati al finale, com’era preventivabile, ma il carico fisico e mentale s’annuncia diverso. Di sicuro i nerazzurri avranno meno tempo per recuperare. Però...", scrive La Gazzetta dello Sport.