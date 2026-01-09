Domenica sera si giocherà a San Siro una sfida scudetto. Il divario negli incassi al botteghino tra le due squadre è altissimo

Andrea Della Sala Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 13:16)

"Oltre il cemento e i seggiolini, San Siro è uno di quegli impianti che ad ogni partita diventa «contenitore di emozioni e di storia». Ma in fondo ogni stadio lo è, ognuno con le sue di storie, antiche e nuove, con le sue dimensioni, vittorie, delusioni e introiti. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta aveva coniato quella definizione per il Meazza subito dopo la firma del rogito che l’ha fatto diventare di proprietà dei due club milanesi. Da allora l’Inter ha giocato lì 6 partite e domenica è attesa dal primo scontro diretto del 2026 contro il Napoli di Conte. Gara d’alta quota e con un San Siro che si avvia verso il tutto esaurito. L’abito sarà da serata di gala – oltre 75 mila spettatori – ma al tempo stesso non quello d’altissima sartoria. Tradotto: nessun record di incassi. I biglietti sono stati messi in vendita a prezzi non elevatissimi – non da derby, per intenderci – e l’incasso definitivo si aggirerà sui 5,5-6 milioni. Una cifra alta ma ben distante dagli oltre 8 milioni (precisamente 8.649.494 euro con 75.562 spettatori) del record assoluto in A per l’Inter, conquistato in occasione del derby dello scorso 23 novembre", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Non sarà dunque un big match memorabile per i conti dell’Inter ma quella cifra diventa presto manifesto del divario che al botteghino divide profondamente il club di Oaktree e quello di Aurelio De Laurentiis. Basta riprendere per prima cosa i dati della stessa partita giocata però al Maradona lo scorso 25 ottobre; spettatori paganti: 53.800. Incasso: 2 milioni. Quasi 20 mila presenze in meno — ma qui la questione è di capienza visti gli oltre 75.700 posti che garantisce lo stadio milanese e i poco più di 54.700 dell’impianto napoletano — e, facendo due rapidi conti, una cifra che si aggirerà intorno a un terzo rispetto a quella che piomberà nelle casse interiste. In attesa dello spettacolo del campo, questo dato economico sulla singola partita fa capire quanto, da questo punto di vista, tra Inter e Napoli, tra San Siro e il Maradona, non ci sia partita".

"La scorsa stagione la voragine tra azzurri e nerazzurri al botteghino (tra campionato e Coppa Italia) ha raggiunto una profondità di 39 milioni, che diventano 75 se teniamo conto anche della Champions, un anno fa giocata solo dall’Inter. Il Napoli, senza Europa ma scudettato, a fine annata dalla biglietteria ha guadagnato 24 milioni, l’Inter 63 (o 99 compresa la Champions). Il record di spettatori a Milano è stato fatto nel derby (con 7,6 milioni d’incasso), a Napoli per la sfida scudetto contro l’Inter di Inzaghi che ha garantito al club circa 2 milioni. Stagioni diverse, stesse distanze. Il peso dei biglietti può far volare i bilanci oppure può restare una voce «incompiuta»; da stadio a stadio cambia tutto", aggiunge il quotidiano.