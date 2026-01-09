Con l'infortunio di Dumfries, Chivu non ha alternative a destra e sta facendo giocare con insistenza Luis Henrique

Andrea Della Sala Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 12:32)

Con l'infortunio di Dumfries, Chivu non ha alternative a destra e sta facendo giocare con insistenza Luis Henrique. Il brasiliano sta mostrando qualche segno di ripresa, ma è ancora troppo poco.

"La catena d’acciaio presenta anche un anello fragile: a destra, dove Dumfries manca da due mesi, Chivu sta insistendo sul brasiliano Luis Henrique che nel Marsiglia era abituato a giocare qualche metro in avanti mentre nell’Inter è obbligato a rincorrere il terzino sinistro avversario. A Parma, ad esempio, l’unico rischio per Sommer è venuto da una discesa libera di Valeri che ha crossato per Ondrejka senza essere disturbato in alcun modo dal dirimpettaio. Luis Henrique ha fatto cose buone (specie contro il Como) ma è sembrato ancora piuttosto timido per risolvere il problemi laterali. Tanto è vero che l’Inter, quando si è presentata l’occasione, ha cercato di prendere Joao Cancelo nel suo ruolo. Contro il Napoli l’esame si annuncia impegnativo", scrive La Gazzetta dello Sport.